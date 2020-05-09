Bir yaşındaki Suriye uyruklu çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Senir beldesi Tepecik Mahallesi Pınar mevkiinde meydana geldi. Çadırda yaşayan Suriye uyruklu A.E.’nin 1 yaşındaki çocuğu M.E., iddiaya göre oyun oynadığı sırada üçlü prize dokununca elektrik akımına kapıldı. Yaralanan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA