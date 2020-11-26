Bir veda da İrem'den

Mersin’de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören, daha önce de birçok kez operasyon geçiren, 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan İrem Ayyüce Çınar (23) dün sabah hayatını kaybetti. Genç kızın acı haberi, sosyal medyadan ‘Melek oldu…’ notuyla duyuruldu. 2017’den bu yana kanserle savaşan ve hayat azminde yine bu hastalıktan hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek alan Çınar en son yaptığı paylaşımda “Beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum, uzun süre aranızda olamam, hepinizden dua bekliyorum” demişti.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI



Çınar’ın cenazesi Kargıpınarı Çarkçı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Tabutuna gelinlik duvağı örtülen genç kızın babası Ramazan Çınar, “Yaşamayı seviyordu. Hastalığı yenip yeniden hayata sarılmayı çok istiyordu. Ayyücemiz’i kaybettik” diye konuştu.