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26 Kasım 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

Bir veda da İrem'den

Bir veda da İrem'den
- SONER KAN

Neslican Tay gibi kansere meydan okuyarak yaşam azmini hiç kaybetmeyen 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar da hayata veda etti.

Mersin’de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören, daha önce de birçok kez operasyon geçiren, 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan İrem Ayyüce Çınar (23) dün sabah hayatını kaybetti. Genç kızın acı haberi, sosyal medyadan ‘Melek oldu…’ notuyla duyuruldu. 2017’den bu yana kanserle savaşan ve hayat azminde yine bu hastalıktan hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek alan Çınar en son yaptığı paylaşımda “Beni ameliyata alacaklar, çok korkuyorum, uzun süre aranızda olamam, hepinizden dua bekliyorum” demişti.

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Çınar’ın cenazesi Kargıpınarı Çarkçı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Tabutuna gelinlik duvağı örtülen genç kızın babası Ramazan Çınar, “Yaşamayı seviyordu. Hastalığı yenip yeniden hayata sarılmayı çok istiyordu. Ayyücemiz’i kaybettik” diye konuştu.

<p class='MsoNormal'>Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Le

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