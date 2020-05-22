Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7989
  • 7,4459
  • 377.344
  • 102649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Yol ortasında 1 milyon dolar buldular
22 Mayıs 2020 Cuma 00:33 | Son Güncelleme:

Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Yol ortasında 1 milyon dolar buldular

Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Yol ortasında 1 milyon dolar buldular

ABD'nin Virginia eyaletinde bir aile, yolda bulduğu yaklaşık 1 milyon dolar nakit parayı polise teslim etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Schantz ailesi araç kullanırken öndeki araca çarpmamak için aniden direksiyon kırdığı yolun ortasında çöp torbasına benzeyen bir nesneyi çiğnedi.

Yol ortasındaki torbayı çöpe atmak için araçlarından inen aile fertleri, yolun kenarında benzer bir torba daha bulunduğunu gördü ve ikisini de alarak kullandıkları kamyonetin arkasına attı.

Akşam eve geldiklerinde çöpe atmak için torbaları alan aile üyeleri, torbanın içinde küçük plastik paketler olduğunu fark etti.

Torbaların içini açıp bakan aile üyeleri, yaklaşık 1 milyon dolara yakın nakit para olduğunu gördü.

- "Doğru olanı yaptılar"

Anne Emily Schantz, hemen polisi arayarak parayı teslim ettiklerini belirterek, "Çünkü bize ait olan bir şey değildi." dedi.

Torbaları teslim alan Caroline Polis Departmanından Scott Moser da Schantz ailesiyle gurur duyduklarını ifade ederek, "Ailenin parayı iade etmesi gerçekten karakterini gösteriyor. Eminim bu kararı vermek kolay değildi, neredeyse 1 milyon dolar nakit. Ama doğru olanı yaptılar." diye konuştu.

Moser, para torbalarının bir bankaya nakil için posta servisine ait olduğunu zannettiklerini aktararak olayı araştırdıklarını belirtti.

(AA)


Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara sert tepki
Atmosferdeki patlama Suriye'de bir köyü yok etti
ABD'den Çin'i kızdıracak rapor: Müsamaha göstermeyeceğiz
Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Yol ortasında 1 milyon dolar buldular
Reklam
Türkiye'nin yeni gözdesi 'kırmızı periler diyarı'

Türkiye'nin yeni gözdesi 'kırmızı periler diyarı'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı