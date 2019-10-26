Bir üçgenin dış açıları toplamı kaç dik açının toplamına eşittir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Bir üçgenin dış açıları toplamı kaç dik açının toplamına eşittir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: 2

B: 3

C: 4

D: 6

Doğru cevap: 4