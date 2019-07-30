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Bir ton ağırlığındaki kurbanlık araba fiyatına satıldı

Bir ton ağırlığındaki kurbanlık araba fiyatına satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kurban pazarında 1 ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan 22 bin 500 TL'ye alıcı buldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde kurulan Kurban Pazarı'nda satışlar hareketlendi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklarını almayan vatandaşlar pazara ilgi gösterirken, Ağrı'dan 1 ton 25 kilogram ağırlığında büyükbaş hayvan getiren Selim Durmuş, hayvanın 22 bin 500 TL'ye satıldığını söyledi.

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"22 BİN 500 TL'YE SATIŞINI YAPTIK"
Kurban satışlarıyla ilgili bilgi veren satıcı Selim Durmuş, "Ağrı'dan geliyoruz. Kilosu bir ton 25 kilo, 22 bin 500 TL'ye satışını yaptık. Alana hayırlı uğurlu olsun" dedi.


 
Tokat'tan gelerek pazarda kurban satışı yapan Musa Şahin ise, 1 ton ağırlığındaki kurbanlığına 21 bin TL istediğini ancak bekledikleri fiyatı henüz veren olmadığını söyledi. Ağrı'dan gelen bir diğer satıcı Aslan Örengil de, hayvanlarının yarısını sattığını ifade etti.

 

(İHA)

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