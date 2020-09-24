Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi?

Bir tane kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzeirnde yer alan çevrim içi sözlük sayfasında bulunuyor. Biricik, eşsiz ve bir adet anlamlarına gelen bir tane ifadesi sıklıkla kullanılıyor. Peki, Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır?

BİR TANE TDK'YA GÖRE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim iç sözlük sayfasında birçok kelimesin doğru kullanımlarını yayınlamaktadır. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı "bir tane" şeklindedir.

BİR TANE NE DEMEK?

1- Bir adet.

2- Biricik, eşsiz, yegâne.