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  • Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi?
24 Eylül 2020 Perşembe 11:05 | Son Güncelleme:

Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır? Birtane mi, bir tane mi?

Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır" Birtane mi, bir tane mi"

Türk Dil Kurumu (TDK), bir tane kelimesini resmi sitesinde yayınladı. Bir tane kelimesi sözlükte; bir adet, eşsiz ve biricik anlamına gelmektedir. Bir tane sözcüğünün bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir tane kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzeirnde yer alan çevrim içi sözlük sayfasında bulunuyor. Biricik, eşsiz ve bir adet anlamlarına gelen bir tane ifadesi sıklıkla kullanılıyor. Peki, Bir tane TDK'ya göre nasıl yazılır?

BİR TANE TDK'YA GÖRE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim iç sözlük sayfasında birçok kelimesin doğru kullanımlarını yayınlamaktadır. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı "bir tane" şeklindedir.

BİR TANE NE DEMEK?

1- Bir adet.

2- Biricik, eşsiz, yegâne.

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