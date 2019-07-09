Bir şut hayatını kararttı

Gürkan ATA

Trabzon’da yaşayan Sinan Yürük (38), 12 yıl önce Türkiye 3. Ligi’nde mücadele eden Sürmenespor’un vazgeçilmez futbolcusuydu. Gol kralı da olan Yürük’ün hayatı, antrenmanda göğsüne sert şekilde çarpan topla yerle bir oldu. Darbe sonrası yere yığılan futbolcuya arkadaşları suni teneffüs yaptı. Hastanede kalp krizi geçirdiği ve beynine de 20 dakika oksijen gitmediği belirlendi. Kalbine pil takılıp 2 aylık tedaviden sonra taburcu olan Sinan Yürük’ün hafızasından son 10 ay silindi. Düğününü bile hatırlamadı.

Evimi geçindiremiyorum

Oksijensiz kalan beynin kendini kilitlediğini söyleyen doktorlar, “Zamanla düzelir” dedi. Öyle de oldu. Ancak sağlam raporu alamadığı için futboldan koptu. Sağlığı el vermediği için de bir işe girip çalışamadı. 12 yıldır hayatının alt üst olduğunu söyleyen Yürük, “Evimi dahi geçindiremeyecek durumdayım. Futbol oynarken kraldım, şimdi ise yapayalnızım” dedi.

Adına yapılan maçın gelirini alamadı

Kulübünün kendisine sahip çıkmamasına da sitem eden Sinan Yürük, kendi adına organize edilen Kastamonuspor-Sürmenespor maçının yardım gelirinin de ailesine verilmediğini söyledi.