Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7436
  • 6,4464
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bir şut hayatını kararttı

Bir şut hayatını kararttı

Bir şut hayatını kararttı

Antremanda göğsüne sert bir şekilde top gelen Sinan Yürük, kalp krizi geçirdi. Beyni 20 dakika oksijensiz kalınca hafıza kaybı yaşadı. Futbolu bırakan sporcu, 12 yıldır çalışamıyor.

Gürkan ATA

Trabzon’da yaşayan Sinan Yürük (38), 12 yıl önce Türkiye 3. Ligi’nde mücadele eden Sürmenespor’un vazgeçilmez futbolcusuydu. Gol kralı da olan Yürük’ün hayatı, antrenmanda göğsüne sert şekilde çarpan topla yerle bir oldu. Darbe sonrası yere yığılan futbolcuya arkadaşları suni teneffüs yaptı. Hastanede kalp krizi geçirdiği ve beynine de 20 dakika oksijen gitmediği belirlendi. Kalbine pil takılıp 2 aylık tedaviden sonra taburcu olan Sinan Yürük’ün hafızasından son 10 ay silindi. Düğününü bile hatırlamadı. 

Evimi geçindiremiyorum

Oksijensiz kalan beynin kendini kilitlediğini söyleyen doktorlar, “Zamanla düzelir” dedi. Öyle de oldu. Ancak sağlam raporu alamadığı için futboldan koptu. Sağlığı el vermediği için de bir işe girip çalışamadı. 12 yıldır hayatının alt üst olduğunu söyleyen Yürük, “Evimi dahi geçindiremeyecek durumdayım. Futbol oynarken kraldım, şimdi ise yapayalnızım” dedi.

Adına yapılan maçın gelirini alamadı

Kulübünün kendisine sahip çıkmamasına da sitem eden Sinan Yürük, kendi adına organize edilen Kastamonuspor-Sürmenespor maçının yardım gelirinin de ailesine verilmediğini söyledi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kemençe çalıp türkü söyleyen android heykel!

Trafik magandaları hamile kadının olduğu otomobile saldırdı!