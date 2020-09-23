Bir kadın cinayeti daha! Son buluşmada kan aktı

Eskişehir’de yaşayan Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalıştığı Handan Bul (23) ile Bilecik’teki Bozalan Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda buluştu. Burada Handan Bul’a tabancayla ateş eden Uğur, aynı silahla intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekipler, Uğur ve Bul’un hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Handan Bul’a, Yusuf Uğur’un bir süredir arkadaşlık teklif ettiği ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi. Bul’un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi.