Bir haftalık evli çifti ölüm ayırdı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya-Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Aksaray'a giden Kübra Karacaer yönetimindeki 68 ANN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, takla attı.

Kazada, sürücü hafif yaralanırken eşi Muhammed Mustafa Karacaer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Muhammed Mustafa Karacaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kübra Karacaer'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Polis, araçta yapıtğı aramada 28 Nisan tarihinde verilen evlilik cüzdanı çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.