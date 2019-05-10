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Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarılı 10’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Emir Kalkan, bir gün boyunca Söğüt İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirlerle de görüşme imkanı bulan Kalkan, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığı’na getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı. 

İHA

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