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  3. Bir gün nasıl yazılır? Bir gün kelimesinin TDK'ya göre yazılışı nasıldır?
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:48 | Son Güncelleme:

Bir gün nasıl yazılır? Bir gün kelimesinin TDK'ya göre yazılışı nasıldır?

Bir gün nasıl yazılır" Bir gün kelimesinin TDK'ya göre yazılışı nasıldır"

Bir gün kelimesi günlük hayatta en çok kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Kitap okurken, not alırken ya da televizyon izlerken bir gün sözcüğü ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Bir gün, yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden bir tanesidir.

TDK internet sitesinde sözlük kısmı bölümü üzerinden bir gün kelimesinin doğru kullanımını paylaşıyor. Türkçe’de en sık yapılan hatalardan biri olan bir gün kelimesini yanlış kullanmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında bilgi sahibi oluyor.

BİR GÜN NASIL YAZILIR?

Bir gün kelimesi TDK’nın resmi sitesinde yer alıyor. Yazımı sıklıkla yanlış olarak kullanılan kelimeler arasında bir gün yer alıyor.

Türk Dik Kurumu’na göre bir gün ayrı olarak yazılır. Bitişik halde kullanılan bir gün yanlıştır.

Bir gün kelimesi ile ilgili örnekler ise şu şekildedir;

Senin bir gün daha yan yana oturamam. Doğru

Birgün olsun seni mutsuz etmedim. Yanlış

BİR GÜN NEDİR?

Bir gün demek herhangi bir günü ifade eden kelimedir.

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