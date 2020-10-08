Bir garip uzaklaştırma!

Serpil G.’nin 1 ay Elçin’i iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına hükmedildi. Elçin’in 35 bin TL’lik borcunu ödememek için konuyu saptırdığını belirten Serpil G., “1.58 boyundaki bir kadından korkup korunma kararı çıkartması ilginç” dedi. Serpil G.’nin karar yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi.