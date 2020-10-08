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08 Ekim 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:

Bir garip uzaklaştırma!

Bir garip uzaklaştırma!
- NESLİHAN KESKİN

Hunca Kozmetik'te yöneticilik yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Serpil G.'nin kendisini gece-gündüz, hafta sonu her saat mesajlar atarak taciz ettiğini öne süren Gökhan Elçin, mahkemeden korunma talebinde bulundu.

Serpil G.’nin 1 ay Elçin’i iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına hükmedildi. Elçin’in 35 bin TL’lik borcunu ödememek için konuyu saptırdığını belirten Serpil G., “1.58 boyundaki bir kadından korkup korunma kararı çıkartması ilginç” dedi. Serpil G.’nin karar yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi. 

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