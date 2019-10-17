Bir çanta yüzünden doğum gününde hapse girdi

2001'de Cerrah Karalök ile evlenen ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşanma davası açan Meryem Karalök, davadan kısa bir süre sonra eşiyle barışarak davasını geri çekti. Meryem Karalök, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı ancak Adana 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya Meryem Karalök tarafından istinafa gönderildi. Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Karalök, dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Karölük'ün boşanma talebini reddedip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

6 yıldır boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, Adana Adliyesi önünde ‘Boşanmak istiyorum' diyerek eylem yapmış, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek kadına yardım etmek için devreye girmişti.

ÇANTASI SİLAH SAYILDIĞI İÇİN 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ancak Karalök sürekli şiddet gördüğü ve bir türlü boşanamadığı eşinden dolayı yine başı belaya girdi. Karalök, 2018 yılında eşine açtığı hakaret davası için polis korumasıyla geldiği adliye önünde karşılaştığı eşinin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek eşine elindeki çantasını fırlattı. Bunun üzerine eşi "erkeklik gururum incindi" diyerek mahkemeye başvurdu.

Şikayet üzerine Meryem Karalök hakkında ‘Basit yaralama’dan Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılanan Meryem Karalök, çantası silah sayıldığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Tebligatı bekleyen Meryem Karalök, cezaya çarptırıldığından haberi olmadığı için parayı yatırmadı. Parayı yatırmadığı için ceza hapis cezasına döndü. Önceki gün 46’ncı yaş gününü çocuklarıyla birlikte kutlamaya hazırlanan Meryem Karalök’ün telefonu çaldı. Arayan polis memuru, “Hanımefendi mahkemeniz var. Hafif yaralamadan suça karışmışsınız. Polis merkezine gelmeniz gerekiyor” diyerek Meryem Karalök’ü çağırdı. Polis merkezine giden Karalök, 3 bin lira cezayı ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığını öğrendi.

"ÇOCUKLARIM DOĞUM GÜNÜ HAZIRLIĞI YAPARKEN CEZAEVİNE GİRDİM"

Cezaevinden çıkmanın tek yolunun hapishanedeyken parayı yatırdıktan sonra yazdığı dilekçeyle serbest kalacağını öğrenen Meryem Karalök, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. Doğum günü cezaevine giren ve bir gün kaldıktan sonra yakınlarının 3 bin lirayı ödemesiyle cezaevinden çıkan Karalök yaşadıklarına bir anlam veremediğini söyledi. Karalök, "Çanta fırlattım diye bana 3 bin lira ceza kesildi. Ben çalışmıyorum ödeyecek durumum yok. Tebligat elime ulaşmadı. Eğer tebligat elime geçseydi o parayı bir şekilde bulur buluşturur öderdim. Çocuklarım bana doğum günü hazırlığı yaparken ben cezaevine girdim. Sabaha kadar ağladım. Sesim falan kısıldı. Kocamdan 17 yıl şiddet gördüm. Kolumu kırdı, beni döverken karnımdaki çocuğumu öldürdü ve sıcak su dökerek beni yaktı. 40 yaşını geçtim hala dayak yiyorum ve psikolojim alt üst oldu. Onun için boşanmak istedim ve evden dayak yiyerek ayrıldım. Polis beni alarak kadın sığınma evine götürdü. Bir daha da eve dönmedim çocuklarımla birlikte ev tuttum. 5 yıl bitti 6’ncı yıla girdi hala ayrılamadım. Hala mahkemem sürüyor. O buna bu kadar şey yaptı ama bir gün cezaevine girmedi. Ben ise bir çanta atmayla cezaevine girdim. Mahkemeler böyle kararlar verince eşime de cesaret geliyor. Bunun üzerine eşim beni öldürür. Böyle karar olmaz, olmamalı" dedi.

(İHA)