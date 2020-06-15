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  3. Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:02 | Son Güncelleme:

Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi

Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu" İşte AFAD son depremler listesi

Bingöl'de son dakika deprem oldu. AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD son depremler listesi...

Bingöl'de son dakika bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD son depremler listesi haberimizde yer alıyor...

AFAD SON DEPREMLER

Büyüklük 5.6 (Mw)

Yer Bingöl - Karliova

Tarih 15/06/2020 - 09:51:29 (TS)

Enlem 39.3678 (K)

Boylam 40.7435 (D)

Derinlik 7.01 (KM)

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