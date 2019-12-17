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  3. Bingöl'de saman yüklü kamyonda 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de saman yüklü kamyonda 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de saman yüklü kamyonda 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda  Çeltiksuyu köyü havaalanı kavşağında narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda uzaktan drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda, saman çuvalları içerisine gizlenmiş 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.


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