30 Ekim 2020 Cuma 12:06 | Son Güncelleme:
Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem!
Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 4.1 olarak ölçümlendi. Kandilli Çukurca Bingöl'deki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak revize etti.
Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre deprem 4.1 şiddetinde meydana geldi. 11:48'de meydana gelen depremin derinliği 7.62 km olarak belirlendi.
AFAD BİNGÖL DEPREMİ AYRINTILARI
Büyüklük 4.1 (Mw)
Yer Bingöl - Merkez
Tarih 30/10/2020 - 11:48:01 (TS)
Enlem 38.9385 (K)
Boylam 40.4303 (D)
Derinlik 7.62 (KM)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ