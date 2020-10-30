Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem!

Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre deprem 4.1 şiddetinde meydana geldi. 11:48'de meydana gelen depremin derinliği 7.62 km olarak belirlendi.

AFAD BİNGÖL DEPREMİ AYRINTILARI

Büyüklük 4.1 (Mw)

Yer Bingöl - Merkez

Tarih 30/10/2020 - 11:48:01 (TS)

Enlem 38.9385 (K)

Boylam 40.4303 (D)

Derinlik 7.62 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ