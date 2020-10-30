  • $8,3428
  • 9,7451
  • 502.442
  • 1108.84
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem!
30 Ekim 2020 Cuma 12:06 | Son Güncelleme:

Bingöl'de deprem mi oldu? Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem!

Bingöl'de deprem mi oldu" Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem!

Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 4.1 olarak ölçümlendi. Kandilli Çukurca Bingöl'deki depremin büyüklüğünü 3.9 olarak revize etti.

Son dakika Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamaya göre deprem 4.1 şiddetinde meydana geldi. 11:48'de meydana gelen depremin derinliği 7.62 km olarak belirlendi.

AFAD BİNGÖL DEPREMİ AYRINTILARI

Büyüklük 4.1 (Mw)

Yer Bingöl - Merkez

Tarih 30/10/2020 - 11:48:01 (TS)

Enlem 38.9385 (K)

Boylam 40.4303 (D)

Derinlik 7.62 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

Berde'yi hedef alan Smerç roketatar sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Cumhuriyetin 97. yıldönümüne özel Akdeniz'de 97 dalgıçla su altı ışık gösterisi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.