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  3. Bin 600 liraya aldığı motor çalıntı çıkan fırıncı gerçeği polis çevirmesinde öğrendi

Bin 600 liraya aldığı motor çalıntı çıkan fırıncı gerçeği polis çevirmesinde öğrendi

Bin 600 liraya aldığı motor çalıntı çıkan fırıncı gerçeği polis çevirmesinde öğrendi

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri motosikletli fırıncıya belge sormak için durdurdu. Sorgulamada, fırıncı birkaç gün önce internetten aldığı motosikletin çalıntı çıktığını öğrenince gözyaşı döktü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası polis ekipleri kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Esenkent girişinde de uygulama gerçekleştiriyor. Polisin belge sormak için durdurduğu motosikletli bir fırıncıya da sorgulama yapıldı. Motosikletin sorgulamasında çalıntı olduğu öğrenildi. Şoke olan fırıncı Murat Özdal motosikleti 4-5 gün önce internetten aldığını söyleyip göz yaşı döktü.

Yeni aldığı motosikletin çalıntı olduğunu polis çevirmesinde ...

Özdal, "4-5 gün oldu motosikleti alalı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Umarım paramı geri alabilirim. Mesajlarım falan her şey duruyor. Bin 600’e aldım motosikleti" dedi.

İHA


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