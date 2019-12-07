Bin 118 eser ele geçirildi! Ana tanrıçayı kaçıramadılar

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler, 22 Ekim ila 5 Aralık arasında tarihi eser kaçakçılarına darbe vurdu. Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Büyükçekmece, Pendik ve Beykoz’daki 8 ayrı operasyonda bin 118 parça tarihi eser ele geçirildi. Aralarında antikacıların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

ESERLERE PAHA BİÇİLEMİYOR

Polisin el koyduğu esereler arasında Asur dönemine ait 2 bin 500 yıllık mitolojik hayvan figürleri, Erken Tunç Çağı’na ait 4 bin yıllık tanrıça heykeli, Helenistik dönemi simgeleyen yaklaşık 9 bin yıllık taş baltalar ve Osmanlı döneminden kalma dua metni de yer alıyor.

DEĞERİ 70 MİLYON TL

Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği dikkat çekti. Heykelin benzeri ABD’deki bir müzayedede 12 milyon dolara satılmıştı.

2 BİN 500 YILLIK ALTIN KOLYELER

Asur dönemine ait hayvan figürlü altın kolyeler de ele geçirildi. 2500 yıllık eserlerin tanesinin en az 30 bin dolar değerinde olduğu bildirildi.

13. YY’DAN KALMA KUR’AN-I KERİM

Altın yaldızlı el yazması Kur’an-ı Kerim sayfasının 13. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Eserin, İlhanlılar döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

2 bin yıllık Antiokya definesine ait gümüş ve bronz karışımı sikkeler.