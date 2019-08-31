BİM saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM hafta sonu kaçta açılıyor? BİM çalışma saatleri 2019!

BİM çalışma saatleri bireyler tarafından araştırılıyor. Alışveriş yapmak isteyen binlerce vatandaş Bim saat kaça kadar açık? ya da Bim saat kaçta kapanıyor? sorularına yanıt aramaya başladı. BİM faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağaza ile başlamıştır. 2003 yılında net satışı 1 milyar TL’yi geçen BİM 2004 yılında 1000. mağazasını açmıştır. Uygun fiyata kaliteli aşıveriş yapmak isteyen vatandaşların uğradığı adres olan BİM marketleri her kesime hitap ediyor. Özellikle aktüel ürünleri ile her hafta özel markalar BİM tarafından insanlara sunuluyor. BİM çalışma saatlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

BİM çalışma saatleri sabah erkenden ya da akşam geç saatlerde alışveriş yapmak isteyen bireyler için büyük önem taşıyor. Evin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkan insanlar soluğu BİM’de alıyor. Biz de sizler için açılış ve kapanış saatlerini derledik. Detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah kahvaltılık almak isteyen bireyler mağazanın açılmasını beklemek durumunda kalıyor. Uygun fiyata kaliteli ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alışveriş yapmak için dışarı çıkıyor. BİM hafta içi ve hafta sonu saat sabah 09:00’da açılmaktadır.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Akşam geç saatlerde eksikleri gidermek için dışarı çıkan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. BİM saat 21:00’de kapanmaktadır.

BİM HAFTA SONU KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta sonu da tıpkı hafta içi günlerinde olduğu gibi sabah saat 09:00’da açılıp akşam 21:00’de kapanmaktadır.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.