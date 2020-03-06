BİM çalışma - açılış saatleri: 2020 BİM kaçta açılıyor?

BİM kaçta açılıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM açılış saatleri nedir? Her hafta Cuma günleri ve Salı günleri markete yeni ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen bu ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu sebeple de her hafta BİM marketin çalışma saatleri merak ediliyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin tüm illerinde sayısız şubesi ve personeli ile hizmet sağlayan marketler zincirinin açılış kapanış saati bilgileri şöyle;

BİM marketleri mesai saatine sabah saat 09.00'da başlıyor. Erken saatlerden itibaren en yakın marketlere gelerek alışveriş yapacak olanlar belirtilen saatte şubelere gidebilirler. Cuma günleri aktüel ürünlerin satışa sunulması nedeniyle açılış saatinden önce tüm şubelerde sıra oluşabiliyor. Dilediğiniz ürünü satın alabilmek için BİM açılış saatinden biraz daha önce gidebilirsiniz.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21.00’dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.