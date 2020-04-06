BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri: Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM, A101, ŞOK açılış kapanış saatleri tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



Marketler, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda sabah saat 09:00'da açılacak ve 21:00'da kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek

Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

BİM, A101, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

BİM çalışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında,

A101 çalışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında,

ŞOK alışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında hizmet verecek.