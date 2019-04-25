BİM 30 Nisan aktüel ürünler listesi! BİM aktüel kataloğunda neler var?

BİM 30 Nisan aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM aktüel kataloğunda neler var? soruları tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Herhafta birbirinden uygun ve güzel ürünleri tüketicisi ile buluşturan BİM'de bu haftada uygun fiyat avantajı sunulacak. BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 2018 model cep telefonu 899,00 TL'den satışa sunuluyor. Ev ekonomisine katkı sağlayacak fiyatlarla satışa sunulacak BİM aktüel ürünleri cuma ve salı günleri raflarda yerini alacak. BİM 30 Nisan aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu. BİM aktüel kataloğunda neler var? BİM aktüel kataloğu haberimizin içerisinde yer alacak.

BİM 30 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 30 Nisan aktüel ürünler listesinde bu hafta Riviera Zeytinyağı Sırım 5 lt 74,50 TL'den, Ayçiçek Yağı Kırlangıç 4,5 lt 29,50 TL'den, Ceviz Yağı Çotanak 1 lt 14,95 TL'den, Sızma Zeytinyağı Cam Sırım 500 ml 14,95 TL'den, Fıçı Üzüm Sirkesi Tariş 500 ml 4,75 TL'den ve Türk Kahvesi Kuru Kahveci Mehmet Efendi 250 g 14,50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

BİM 26 NİSAN AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Huawei Y5 2018 cep telefonu 899,00 TL'den, 6'lı porselen pasta tabağı 32,90 TL'den, Porselen Demlik 27,90 TL'den, 2 katlı porselen kurabiyelik 24,90 TL'den, Buharlı ütü Skywalk 179,00 TL'den satışa sunulacak.