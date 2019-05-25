BİM 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Her hafta salı ve cuma günleri raflarda yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünleri tüketiciler tarafından beğeniliyor ve dört gözle bekleniyor. BİM'in bu hafta aktüel ürünler listesi yine dopdolu. BİM'de 28 Mayıs'tan itibaren Garnier Ambre 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 49,90 TL. Garnier Ambre 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 46,90 TL'den satılacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Garnier Ambre 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 49,90 TL. Garnier Ambre 200 ml Solaire Koruyucu Güneş Spreyi 46,90 TL. Nivea Sun 200 ml Hassas Koruma Güneş Losyonu 49,90 TL. Nivea Sun 200 ml Nemlendirici Güneş Kremi 36,90 TL. Garnier Ambre 200 ml. Solaire Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 35,90 TL. Diadermine 50 ml Lift Güneş Koruyucu Gündüz Kremi 36,90 TL. Nivea Sun 200 ml. Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 36,90 TL. Tokalon 150 ml Koruyucu Güneş Kremi 22,90 TL. Tokalon 60 ml Güneş Koruyucu Yüz Kremi 16,90 TL. Tokalon 200 ml Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 16,90 TL. Gliss 200 ml Sıvı Saç Kremi 14,90 TL. Cire Aseptine 200 ml Nemlendirici D-Panthenol 19,90 TL. Dushy Duş Jeli 500 ml 7,95 TL. Matte Look 250 ml Saç Şekillendirici Sprey 14,90 TL.

BİM 28 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU