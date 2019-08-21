BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

BİLSEM sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar için süreç devam ediyor. Grup tarama testine girip başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirmeye girdiler. Şimdi gözler BİLSEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları 21 Ağustos tarihine erişime açılacak. Sorgulama işlemleri www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.