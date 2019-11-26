BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2019-2020 BİLSEM başvuru şartları nedir?

“BİLSEM başvuru şartları nedir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM 2019 başvuru tarihleri nedir? Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen ve öğrenci alımı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Kurum 2019-2020 atama takvimini yayınladı. Atama başvuruları 2 Aralık ve 9 Aralık tarihleri aralığında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 17 Ocak tarihinde açıklanacak.

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atama başvuruları 2 Aralık ve 9 Aralık tarihleri aralığında alınacak.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 17 Ocak tarihinde açıklanacak.

SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,