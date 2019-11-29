BİLSEM sınavı başvuruları nasıl yapılır? 2020 BİLSEM soruları nasıl olacak?

“BİLSEM başvuru şartları nedir?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM 2019 başvuru tarihleri nedir? Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen ve öğrenci alımı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. 25 Kasım- 06 Aralık 2019 tarihleri arasında öğretmenler tarafından "gözlem formları" doldurulacak. 04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.

22 Nisan 2020 grup tarama uygulama sonuçlarının meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

01 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne (Bilsem) yerleştirme sonuçları 04 Eylül 2020 tarihinde meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Bilim Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar 07 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİLSEM SORULARI NASIL OLACAK?

Bilsem sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Grup tarama uygulaması

2.Aşama: Bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi

Birinci aşama Bilsem Sınav Soruları genel bir sınav niteliği taşımaktadır. Şimdiye kadar Wichsler, Kaufman, ve Anadolu-Sak zeka testleri kullanılmıştır.

Bu testlerde çocukların uzun süreli bellek, sözel becerileri ile birlikte dikkat görset algı ve üç boyutlu algılama gibi performansa dayalı testlerden oluşmaktadır. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun pratik yapmaksızın bu testlere tabi tutulması potansiyel zeka katsayısının tespitinde negatif sapmalara sebep olabilir. Bilsem ONLINE özel geliştirilmiş soruları ve Bilsem Sınav sistemine uygun kullanımı ile çocuklarınızı Görsel Zeka, Dikkat, Mantık, Muhakeme, Çözümleme alanlarında hem geliştirir hem de Bilsem Sınavına hazırlanmak için gerekli en iyi altyapıyı sunar.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.