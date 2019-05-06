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Bill Gates'ten ticaret savaşı açıklaması

Bill Gates'ten ticaret savaşı açıklaması

ABD merkezli çokuluslu teknoloji şirketi Microsoft Kurucusu Bill Gates, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşmasına varmasını umduğunu söyledi.

CNBC’ye konuşan Gates, ABD ve Çin’in iyi ilişkilere sahip olmasının “iki ülke için de kazanç” demek olduğunu söyledi ve bu durumun “bir sıfır toplamlı oyun olarak değerlendirilmesinin tehlikeli” olduğunu vurguladı.

Gates, Washington ve Pekin arasındaki ilişkinin dünyadaki “en önemli” ilişki olduğunu söyledi ve iki ülkenin bir anlaşmaya varmasının “olası” olduğunu belirtti. Gates ayrıca, ABD’nin gündeminde Çin’den farklı olarak seçimlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Gates ve Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffet’la birlikte konuşan Berkshire Hathaway yatırım ortaklarından Charlie Munger da yetkililerin “surat yapmayı bırakıp bir anlaşmaya varmaları” gerektiğini söyledi ve “bir ticaret savaşı” yerine bir anlaşma oluşturulmasının daha iyi olacağını belirtti.

DHA

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