Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Bilim Kurulu'ndan ağırlaşan tablo karşısında yeni tavsiye kararları geldi. Böylece sadece Kovid-19 pozitif tanısı konanlar değil temaslı olanlar da en az bir hafta izole edilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs karşısında, “Başlangıçtan daha zor durumdayız” derken, Bilim Kurulu giderek ağırlaşan tablo karşısında yeni tavsiye kararları aldı.

Buna göre, artık sadece Kovid-19 pozitif tanısı konanlar değil, temaslı olanlar da en az 1 hafta izole edilecek ve PCR testine tabi olacaklar. İzolasyonlarının 7 veya 8’inci günü uygulanacak testin sonucunun negatif çıkması ve semptomlarının da olmaması şartıyla bunların izolasyonlarına son verilecek.

Vaka ve temaslı sayısının yüksekliği dikkate alındığında bu yolla aslında binlerce kişi için bir anlamda, “sokağa çıkma yasağı” uygulanmış olacak.

Bu arada karantina koşullarına uyum konusunda HES mobil uygulamasının açıklarını fark eden Sağlık Bakanlığı, “akıllı bileklik” formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadesini kullandı.