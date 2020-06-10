Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içinde küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyeleri daha akılcı, pratik ve hayatı kolaylaştıran çözümlerin yanı sıra ülkedeki salgına karşı alınacak önemleri de masaya yatırıyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Türkiye’de ve dünyada salgını karşı yaşanan son durum gelişmeleri ve yeni tedbirler konuşulacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM NEDİR?

9 Haziran verilerine göre; son 24 saatte 37 bin 225 test yapıldı. 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 218 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam vefat sayısı 4 bin 729, toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.