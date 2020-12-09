Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca toplantı sonrası açıklama yapacak!

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman gerçekleşeceği gündemde yer alan başlıklardan oldu. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının sonrası son durum gelişmeleri ve alınması gereken tedbirler, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca liderliğinde düzenlenmeye devam ediyor. Salgın sonrası gündem aşı çalışması olurken, Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgınına dair gelişmeler ele alınacak. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.00'de başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN GEÇEN HAFTA AÇIKLAMASI NASILDI?

Bakan Koca'nın geçen hafta düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuşmaları şu şekildeydi:

"Ülkemizin de içinde olduğu birçok ülke, aşı geliştirme çalışmaları için tüm bilimsel birikimlerini ve maddi kaynaklarını seferber etmiştir. Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor ve olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.

Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir.

Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı ‘inaktif’ diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır."