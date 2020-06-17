Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu bugün toplanacak mı?

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman ve saat kaçta olacağı yoğun ilgi görmeye başladı. Türkiye’de ve dünyada pandemi boyutuna ulaşan yen tip koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu toplantıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Bilim kurulu üyeleri uluslararası alanda çalışmaları olan kişiler seçilerek oluşturuldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak mı? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLİM KURULU NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısın bugün saat 17:00’de video konferans yöntemi ile toplanacak. Türkiye’de ve dünyada koronavirüse dair yalanan son gelişmeler ele alınacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00’da basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye’de 17 Haziran koronavirüs vaka, entübe, test yapılan kişi sayısı ve vefat eden vatandaşlar açıklanacak.