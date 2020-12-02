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  • Bilim Kurulu aşı toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
02 Aralık 2020 Çarşamba 12:36 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu aşı toplantısı saat kaçta? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Bilim Kurulu aşı toplantısı saat kaçta" Bilim Kurulu ne zaman toplanacak"

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.


BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

<p>Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</

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