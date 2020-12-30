Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: 50 bin yıllık hayvan inanılmaz şekilde bulundu

Sibirya’nın donmuş tabakasının altında nesli tükenmiş 50 bin yıllık tüylü bir gergedan bulundu. Üç ya da dört yaşındayken öldüğü belirlenen hayvanın cesedinin yüzde 80 oranında bozulmadan bugüne geldiği tespit edildi.

Aksam.com.tr’nin The Sun’dan aktardığı habere göre, keşifle ilgili açıklama yapan Dr. Albert Protopopov, “Ön incelemelerimize göre gergedanın boğularak öldüğünü düşünüyoruz. İç organları iyi denecek seviyede korunan ve midesindeki yemekleri bile tespit edebildiğimiz tüylü gergedan türünün nasıl beslendiğini ve nasıl yaşadığını öğrenebileceğiz.” diye konuştu.

Rusya Federasyonu’nun Yakutistan Cumhuriyeti’ndeki Abyisky bölgesinde yaşamış olan gergedanların “türlerinin tek örneği” olduğunu söyleyen Dr. Protopopov, “Bugüne kadar bırakın tüm vücudunun korunmuş olmasını, bu türün bir kemiğine bile rastlamamıştık.” dedi.

Haberin Özeti

Bilim insanları, Sibirya'nın donmuş tabakasının altındabuldu.• 50 bin yıllık gergedanın cesedioranında bozulmadan kalmış.• İç organlarının yanı sıramuhafaza edilmiş.