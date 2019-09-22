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  3. Cebelitarık'ta bulunan 7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Cebelitarık'ta bulunan 7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Cebelitarık'ta bulunan 7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Yaklaşık 7 bin 500 yıl önce Cebelitarık’ta yaşadığı düşünülen bir kadının yüzü, iskeleti temel alınarak yeniden üretildi. Öldüğünde 30 ilâ 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının Türk kökenli olduğuna inanılıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Bilim insanları, yaklaşık 7 bin 500 yıllık bir iskeleti temel alarak kemiklerin sahibi olan kadının yüzünü yeniden üretti. 1996 yılında bulunan kafatasının, 30 ilâ 40 yaşları arasındaki bir kadının olduğu tahmin ediliyor.

Gibraltar Chronicle’da yer alan habere göre, İspanya’nın güneyindeki bir mağarada bulunan iskeletin, Türk kökenli ya da Cebelitarık yerlisi olabilecek bir kadına ait olduğuna inanılıyor.

Uzmanlar tarafından Calpeia diye isimlendirilen kadının DNA’sı incelenerek yaşadığı zaman nasıl birine benzediği analiz edildi.

Kadının yüzünün yeniden üretilmesi projesine öncülük eden Cebelitarık Millî Müzesi Müdürü Manuel Jaen, kadının Türk kökenlere sahip olma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Cebelitarık Millî Müzesi’nden Profesör Clive Finlayson, kadının milattan önce 5400’lerde yaşadığını belirterek, “Kafatasından aldığımız DNA örnekleri ışığında, artık birtakım bilgilere sahibiz.” dedi.

Kafatasının bir kadına ait olduğunu da bu şekilde tespit edebildiklerini aktaran Finlayson, “Kara saçlı ve kara gözlü olduğunu biliyoruz. Bir diğer önemli tespitimiz ise, genlerinin yüzde 10’unu yerel avcı toplayıcılardan, kalan yüzde 90’ını ise modern Türkiye’nin yer aldığı Anadolu’dan aldığı yönündedir.” diye konuştu.

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