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Bilim insanları bu aylarda doğanları uyardı! 'Kalp hastalığından ölme riski yüksek'

Bilim insanları bu aylarda doğanları uyardı! 'Kalp hastalığından ölme riski yüksek'

İlkbahar ve yaz aylarında doğanların kalp hastalığından ölme olasılığının daha yüksek olabileceği bildirildi.

Sonuçları "BMJ" dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'de 1976 yılından 2014'e kadar yaşları 30 ila 55 olan yaklaşık 117 bin kadın hemşirenin sağlık durumları takip edildi. 

Araştırmanın yürütüldüğü 38 yıl boyunca hemşirelerden 43 binden fazlası hayatını kaybederken 8 bin 360'ının ölüm nedeni kalp rahatsızlığı olarak kayıtlara geçti. 

Çalışmada kalp hastalığından ölme olasılığının mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında dünyaya gelenlerde "az da olsa dikkate değer biçimde" arttığı tespit edildi. 

Uzmanlar, beslenmede mevsimsel değişimlerin, hava kirliliğinin ve güneşin olasılığı arttıran faktörler olabileceğini belirtiyor. 

Geçmişte yine ABD, İsveç, Almanya, Avusturya, Danimarka, Avustralya, Litvanya, Japonya ve İspanya'da kişinin doğduğu mevsim ve ay ile erken ölüm ve kardiyovasküler rahatsızlıklardan hayatını kaybetme arasında benzer bir ilişki belirlenmişti.

(AA)


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