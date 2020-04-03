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  3. Bilet fiyatları dudak uçuklatıyor! 29 TL'ye geldi, 200 TL'ye döndü

Bilet fiyatları dudak uçuklatıyor! 29 TL'ye geldi, 200 TL'ye döndü

Bilet fiyatları dudak uçuklatıyor! 29 TL'ye geldi, 200 TL'ye döndü

İller arası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılmaya başlandı.

Erzurum Otogarı’nda çok sayıda seferler iptal edilince memleketlerine dönmek için bilet arayan vatandaşlar, iki katından fazla bilet fiyatlarıyla karşılaştı. Salgından önce trenle 29 TL’ye Erzurum’a gelen üniversiteli Ömer Ayhan, otobüs seferlerinin iptal edilmesinden sonra memleketi Kayseri’ye 200 TL’ye geri döndü. Otobüs seferlerine sınırlandırılma getirildiği için Erzurum’dan Konya’ya 300 TL, Nevşehir’e 250 TL, Antalya ve İstanbul’a ise 400 TL’den otobüs biletleri satılıyor. 


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