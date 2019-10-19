Bileğinin gücüyle doktor olacak
Samsun’da yaşayan, 3 yıl önce katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Gamze Çınar (20), ikinci denemesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp, hayaline kavuştu. Çınar’ın yeni hedefi ise yarım kalan dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmek.
Çınar, “Artık dünya şampiyonu olmanın zamanı geldi. Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. İnşallah 2020 için Türkiye Şampiyonası, ardından Avrupa Şampiyonası sonrasında da Dünya Şampiyonası için çalışıyorum” dedi.