Bileğinin gücüyle doktor olacak

Çınar, “Artık dünya şampiyonu olmanın zamanı geldi. Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. İnşallah 2020 için Türkiye Şampiyonası, ardından Avrupa Şampiyonası sonrasında da Dünya Şampiyonası için çalışıyorum” dedi.