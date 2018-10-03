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  3. Bilecik'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bilecik'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

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Bilecik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre; Hüseyin K. kendisinin borçlu olduğu Aytaç Ö.'yü "Gel borcumu vereyim" diyerek Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiindeki ormanlık alana çağırdı. Alacaklı olan Aytaç Ö. ve bir arkadaşı aracıyla Hüseyin K.'nin kendisini çağırdığı yere gitti. Aracından iner inmez ikili arasında yaşanan tartışmada Hüseyin K. yanında getirdiği bıçakla Aytaç Ö.'yü yaraladı. Yaralı olay yerine yanında geldiği arkadaşı tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. 

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinden kaçan Hüseyin Kar'ın arama çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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