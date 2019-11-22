Bilal Saygılı Camii nerede? Bilal Saygılı Camii bugün açılıyor!

Bilal Saygılı Camii nerede? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temelleri 2016 yılında atılan cami, mimari özelikleriyle dikkat çekiyor. Bilal Saygılı Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün cuma namazını müteakip düzenlenecek törenle ibadete açılıyor. Bilal Saygılı Camii nerede? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BİLAL SAYGILI CAMİİ NEREDE?

Ege Üniversitesi girişinde, Manisa kavşağında inşa edilen Bilal Saygılı Camii ibadete açılıyor.

Temelleri 2016 yılında atılan cami, mimari özelikleriyle dikkat çekiyor. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin bugünün teknolojisi ile birleştirilerek inşa edilen Bilal Saygılı Camii, kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla toplam 7 bin kişilik olduğu belirtildi.

İslam mimarisi ile ilgili önemli eserlerde imzası olan Mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen cami, 7 bin 500 metre kapalı alanda inşa edildi. Kubbe yüksekliğinin 28 metre, minare yüksekliğinin 50 metre olan cami, Sultan Ahmet Camis'indeki merkezi plan şeması esas alınarak oluşturuldu, caminin içinde ve dışında sadelik esas alındı.

AÇILIŞI YAPILDI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Açılışını yaptığımız Bial Saygılı Camii ve Külliyesinin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum.

3 bin 500'ü kapalı 4 bin 500'ü açık alanda olmak üzere 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimiz şehrimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi.

Aynı zamanda camimizin altındaki konferans salonu da özellikle bir çok etkinliklerde burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine her biri 50 metre uzunluğunda 2 şerefeli iki adet mirareye sahiptir.