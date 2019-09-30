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Bici Aşı tarifi: Bici Aşı nasıl yapılır, nedir?

Bici Aşı tarifi: Bici Aşı nasıl yapılır, nedir"

Bici Aşı nasıl yapılır? Bici Aşı tarifi yemek yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. MasterChef Türkiye yarışma programında şefler yarışmacılardan çeşitli yemekleri yapmasını istediler. Bunlardan bir tanesi de Bici Aşı'ydı. Programı izleyen vatandaşlar konuyla ilgili arama yapmaya başladı. İşte Bici Aşı yapılışı ve malzemeleri

Bici Aşı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yarışma programında yapılan yemekler ve tarifleri aratılıyor. 30 Eylül günü yayınlanan programdaki yemeklerden birisi de Bici Aşı. Vatandaşlar Bici Aşı tarifini ve yapılışını merak etmeye başladı. Ankara yöresine ait olan bu yemek oldukça lezzetli ve yapması keyifli. İşte Bici Aşı yapılışı 

BİŞİ AŞI TARİFİ

Malzemeler;

20 tane taze asma yaprağı
1 çay bardağı bulgur
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 orta boy soğan
1 çay kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 su bardağı su
4 diş sarımsak
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz

Bici Aşı yapılışı;

İnce ince doğranan soğanlar, sıvı yağ ile bir tencereye konulup kavrulur. İçine domates, biber salçası ve ince ince kıyılmış asma yaprakları ilave edilir. Birkaç dakika karıştırıldıktan sonra su konularak kaynaması beklenir. Bulgur ilave edilir. Pişince ateşten alınarak servise hazır hale getirilir. İsteğe göre de üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.

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