Evde Biber salçası yapımı ve malzemeleri! Biber salçası tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Kış ayları yaklaşırken birçok yemekte kullanılan biber salçası yapımı için çalışmalara başlandı. MasterChef Türkiye'nin 27 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde de yarışmacılardan istenilen Biber salçası tarifi birçok mutfak severin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, evde biber salçası nasıl yapılır?

EVDE PRATİK BİBER SALÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo kırmızı kapya biberine 2 tatlı kaşığı tuz 4 -6 acı kırmızı süs biber gerekli Üzeri için biraz sıvı yağı

EVDE BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?