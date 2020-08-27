27 Ağustos 2020 Perşembe 22:24 | Son Güncelleme:
Evde Biber salçası yapımı ve malzemeleri! Biber salçası tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Evde biber salçası yapımı tarifi kış ayları için büyük önem taşıyor. A'dan Z'ye birçok yemekte kullanılan biber salçası yapımı sanıldığı kadar zor değildir. Etli kapya biberleri ile hazırlanan bu lezzet MasterChef Türkiye'de de gündeme geldi. Somer Şef yarışmacılardan yarışma boyunca kullanabilecekleri salçayı kendilerinden yapmasını istedi. Peki, Biber salçası nasıl yapılır? İşte evde salça yapımı püf noktaları...
Kış ayları yaklaşırken birçok yemekte kullanılan biber salçası yapımı için çalışmalara başlandı. MasterChef Türkiye'nin 27 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde de yarışmacılardan istenilen Biber salçası tarifi birçok mutfak severin ilgisini çekmeyi başardı. Peki, evde biber salçası nasıl yapılır?
EVDE PRATİK BİBER SALÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kilo kırmızı kapya biberine
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 4 -6 acı kırmızı süs biber gerekli
- Üzeri için biraz sıvı yağı
EVDE BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?
- İlk olarak yıkadığımız ve içini temizlediğimiz kapya biberlerini büyük bir tencereye alıyoruz.
- Biberleri 4’e kesmeniz yeterli biberlerin yarısına kadar gelecek suyla dolduruyoruz tencereyi ve biberler yumuşayana kadar haşlıyoruz.
- Daha donra suyunu süzüp blenderden geçiriyoruz. Acı kırmızı biberleri de geçirip hep birlikte büyük bir teflon tavaya alıyoruz. Altını açıp hep başında bekleyeceğiz yanmasın diye karıştıracağız.
- Tuzu ekleyip kaynatmaya başlıyoruz. Kalan suyunu da iyice çekecek. Bu biraz sürüyor kaşıkla salçamı içinden geçtiğinizde o salça tekrar birleşmiyorsa yanı ayırdığınız gibi kalıyorsa o salça bir 10 dakika daha kaynatın tamamdır.
- Sıcakken kavanozlara boşaltın ve üzerine sıvı yağ dökün küflenmemesi için.
- Salçayı buzdolabında saklayın.