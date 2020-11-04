Beyoğlu'nda yangın: Yalın ayak kaçarak kurtuldular

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangında çıktı. Tarlabaşı'nda gerçekleşen yangında yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayak kaçarak kurtuldu

DHA'da yer alan haberde yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayak kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.