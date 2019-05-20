Beyoğlu'nda 4 arkadaşını yakan şahıs: Pişmanım hepsi arkadaşımdı

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Özkan Elmas 8 arkadaşı ile birlikte bekar evinde kalıyordu. Evde temizlik nedeniyle sorun yaşanıyordu. Yangından yaralı kurtulan Ramazan Cingöze ile temizlik nedeniyle tartıştı. Elmas, geçen hafta temizlik yaptığını söyleyerek evden çıktı.

GAZETEYİ YAKARAK KOLTUĞA ATTI

Sabaha karşı geri geldiğinde eşyalarının dışarı çıkarıldığı görüp öfkelendi. Uyuşturucu aldığı iddia edilen Elmas, gazete kağıdını yakarak koltuğun üzerine attı. Yangın bir anda büyüdü.

İNTERNETTEN ÖĞRENDİ

Evden çıkarak itfaiyeyi arayan Elmas, çıkan yangında 4 kişinin öldüğünü internetten öğrendi. Daha sonra amcasından kendisini memleketine göndermesi için yardım istedi. Amcasının aldığı uçak bileti ile Antakya’ya giden zanlı, burada polisler tarafından yakalandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen Özkan Elmas, “Tartışmanın temizlik yüzünden çıktığını , Ramazan Cingöze’nin kendisine hakaret etmesi üzerine öfke duyduğunu amacının korkutmak ve mala zarar vermek olduğunu söyledi. Özkan Elmas, “Hepsi arkadaşımdı. Kimseyi öldürmek istemedim. Çok üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum” dedi.

AMACIM YAKALATMAKTI

Diğer sanık Yusuf Elmas ise, sanığın yeğeni olduğunu ve amacının yardım etmek değil sanığı yakalatmak olduğunu söyledi. Olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen Yusuf Elmas, polise giderek olayı anlattığını ve sanığa teslim olmasını söylediğini anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Şikayetçilerden Ramazan Cingöze, evde 8 kişi kaldıklarını, sanık Özkan Elmas'ın her hafta temizlikten kaçtığını belirterek "Evi temizlemesini istedim. Sanığın eşyalarına zarar vermedik. Olaydan yaralandım. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi Ender Güncü ise "Olay günü evdeydim. Camı kırarak dışarı atladım. Arkadaşlarımı diri diri yaktı. Şikayetçiyim" dedi. Bina sahiplerini temsil eden şikayetçi Ahmet Kılıç da yangın nedeniyle binanın ciddi zarar gördüğünü belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.

AMCA TAHLİYE OLDU

Mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Elmas’ın tahliyesine hükmederken sanık Özkan Elmas’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.