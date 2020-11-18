Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın çıktı! Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Olay, 16.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Pazaraltı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte alevler önce oturma odasının ardından tüm daireyi sardı. O esnada evde olan Suriye uyruklu bir kadın ve 3 çocuk kendilerini güçlükle yanan daireden dışarı attı. Yangın kısa süre sonra kömür ve odunların depolandığı bölüme sıçrayınca kontrol altına alınması güç bir hale geldi. Binadan çıkan yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler içerisindeki daireyi söndürmek için harekete geçti. O esnada yaşadığı evin yandığı haberini alan Suriye uyruklu bir kişi çalıştırdığı marketi bırakarak olay yerine geldi. Evdekilerin tahliye edildiğini öğrenince büyük bir sevinç yaşayan Suriyeli, yine de gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın, itfaiye erlerinin yoğun çabaları sonucu güçlükle söndürüldü. Geriye kullanılamayacak hale gelen eşyalar kaldı.