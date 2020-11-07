07 Kasım 2020 Cumartesi 21:21 | Son Güncelleme:
Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası'nda çekildi. Birbirinden lezzetli çikolataların yapıldığı bölümde Beyoğlu Çikolatası tarifi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. MasterChef Beyoğlu Çikolatası tarifi ve yapılışı sizlerle...
Beyoğlu Çikolatası tarifi ve yapılışı MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarının mücadeleci yarışması MasterChef Türkiye’nin son bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda çekildi. Birbirinden lezzetli tatlıların yapıldığı bölümün en dikkat çekici ürünü Beyoğlu Çikolatası oldu.
BEYOĞLU ÇİKOLATASI MALZEMELERİ
- Fndık
- Fıstık
- Kuru üzüm
- Bitter çikolata
- Sütlü çikolata
BEYOĞLU ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?
Beyoğlu Çikolatası yapılışı için; düz bir tepsiye (fırın tepsisi olabilir) yağlı kağıt koyuyoruz. Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz. Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır. Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz. Afiyet olsun.