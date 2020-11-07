Beyoğlu Çikolatası nasıl yapılır?

Beyoğlu Çikolatası tarifi ve yapılışı MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarının mücadeleci yarışması MasterChef Türkiye’nin son bölümü Hadımköy Çikolata Fabrikası’nda çekildi. Birbirinden lezzetli tatlıların yapıldığı bölümün en dikkat çekici ürünü Beyoğlu Çikolatası oldu.



BEYOĞLU ÇİKOLATASI MALZEMELERİ

Fndık Fıstık Kuru üzüm Bitter çikolata Sütlü çikolata

BEYOĞLU ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Beyoğlu Çikolatası yapılışı için; düz bir tepsiye (fırın tepsisi olabilir) yağlı kağıt koyuyoruz. Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Çikolatalarımız eridikten sonra fındık, fıstık, kuru üzüm vs. hangi malzemeyi istiyorsak benmari kabımızın içine atıp karıştırıyoruz. Bir süre sonra soğumaya başlayacaktır. Yağlı kağıdın üzerine küçük topaklar halinde koyup buzdolabında soğutuyoruz. Afiyet olsun.