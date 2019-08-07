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Beykoz'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber

Beykoz'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber

İstanbul Beykoz'da arkadaşı ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cesedi bulundu.

Beykoz, Çubuklu Sahilinde 15 yaşındaki Mustafa Özyurt dün arkadaşı Caner Şanlı ile yüzmek için denize girdi. Denizde yüzen iki arkadaş bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizde çırpınmaya başlayan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar Caner Şanlı'yı denizden kurtararak karaya çıkardı.

Mustafa Özyurt ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı ekipler sevk edildi.

Özyurt'u aramak için çalışma başlatıldı. Özyurt'un ailesi ve akrabaları Çubuklu Sahilinde arama çalışmalarını takip ederken, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 12.45 sıralarında Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu.

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