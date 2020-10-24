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  • Beyin pili ameliyatıyla Parkinson'dan kurtuldu... Bebeğini de Türkiye'de doğuracak
24 Ekim 2020 Cumartesi 23:25 | Son Güncelleme:

Beyin pili ameliyatıyla Parkinson'dan kurtuldu... Bebeğini de Türkiye'de doğuracak

Beyin pili ameliyatıyla Parkinson'dan kurtuldu... Bebeğini de Türkiye'de doğuracak

Romanya'da yaşayan ve 4 yıldır Parkinson ile mücadele eden Stanemir, Türkiye'de sağlığına kavuştu. Raluca Stanemir, “Artık çok mutluyum, işimi de yapabileceğim. 14 yıllık evliyiz ve eşime artık bir hediye vermek istiyorum” diye konuştu.

Romanya’da yaşayan ve bir firmada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Raluca Stanemir, 4 yıl önce ellerinde uyuşma hissetti. Ağrı ve uyuşma şikayetiyle hastaneye başvuran kadına Parkinson teşhisi konuldu. İlaç tedavisine başlayan Stanemir’in şikayetleri artarak devam edince genç kadın, beyin pili ameliyatı için soluğu Türkiye’de aldı. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Sun tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası titreme şikayetleri ortadan kalkan Stanemir’in şimdiki hedefi ise anne olmak. 14 yıllık bebek özleminin son bulmasını isteyen genç kadın, bebeğini sağlığına kavuştuğu Türkiye’de dünyaya getireceğini söyledi. 

ERKEN TEŞHİS TEDAVİDE ÇOK ÖNEMLİ

Hastanın yaşının Parkinson hastalığı için genç olmasına değinen Op. Dr. Sun, şunları kaydetti: “Parkinson yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. Genç Parkinson hastalarında beyin dokusu küçülmediği için pil başarılı. Yaşlılarda beyin dokusu zamanla değişim gösterip küçüldüğü için sonuç alınamıyor.”  

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