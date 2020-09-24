Beyin kanamasıyla gülme ve ağlama yetilerini kaybetti: Acun Ilıcalı da güldüremedi

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan Engin Akkaya, 13 yıl önce beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, çevresinde artık gülmeyen, ağlamayan adam olarak anıldığını belirten 41 yaşındaki Akkaya, 2007 yılında Cem Yılmaz'ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini ifade etti.

"ACUN ILICALI DA BENİ GÜLDÜREMEDİ"

Geçirdiği ameliyat nedeniyle 30 yaşından sonra hayatının değiştiğini söyleyen Akkaya, çevresinin duruma başlangıçta alışmakta zorluk çektiğini ancak sonrasında alıştıklarını belirtti.

Kendisini sonradan tanıyanların ikinci Engin'le tanıştığını kaydeden Akkaya, her şeyi ikiz gördüğünü ve bu durumun çok nadir bir olay olduğunu sözlerine ekledi.

Cem Yılmaz'ın programına katıldığı sırada gülemediğini fark eden Akkaya, şunları söyledi:

"Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık."