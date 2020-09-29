Beyin iltihabı nedir? Beyin iltihabı (Ensefalit) belirtileri nelerdir?

Beyin iltihabı, yeni tip koronavirüs semptomları arasına eklenince aranan konular arasında yerini aldı. Beyin iltihabı diğer bir ismi ile Ensefalit hastalığının görülmesine birçok etken gösterilmektedir. Fakat uzmanlar, beyin iltihabında en sık karşılaşılan etkenin virüsler olduğunu aktarmaktadır.

BEYİN İLTİHABI NEDEN OLUR?

Beyin iltihabı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ancak ensefalit olarak tanımlanan beyin iltihabının temel nedeni virüslerdir. Ensefalitin bilinen en yaygın nedenleri arasında virüsler, parazitler, mantarlar ve bakteriler sıralanmaktadır. Herpes simleks virüsü (HSV), enterovirüsler, varisella zoster virüsü (su çiçeği virüsü), kabakulak virüsü, arbovirüsler, Epstein Barr (EBV), human immunodeficiency virüsü (HIV), kuduz virüsü, kızamık virüsü, kızamıkçık virüsü, influenza virüsü, parvovirüs B19 ve sitomegalovirüs (CMV) gibi virüsler ensefalit oluşumunda etkili rol oynayan virüslerdir.

BEYİN İLTİHABI (ENSEFALİT) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı Yüksek ateş Yorgunluk hissi Güçsüzlük Kas ve eklem ağrıları

Bebek ve Çocuklarda Görülen Belirtiler

Vücutta sertlik Bulantı ve kusma Bebek kafatasının yumuşak bölgelerinde şişkinlik Sürekli ağlama İştahsızlık Çocuğu kucağa aldığında daha çok ağlama

Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler