Beyin iltihabı nedir? Beyin iltihabı (Ensefalit) belirtileri nelerdir?
Beyin iltihabı koronavirüs belirtileri arasında gösterilmeye başlandı. Konuşma ve hareket bozuklukları, beyin iltihabı belirtilerinde biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar, beyin iltihabının oluşmasındaki temel faktörün, virüsler olduğunu açıklamaktadır.
Beyin iltihabı, yeni tip koronavirüs semptomları arasına eklenince aranan konular arasında yerini aldı. Beyin iltihabı diğer bir ismi ile Ensefalit hastalığının görülmesine birçok etken gösterilmektedir. Fakat uzmanlar, beyin iltihabında en sık karşılaşılan etkenin virüsler olduğunu aktarmaktadır.
BEYİN İLTİHABI NEDEN OLUR?
Beyin iltihabı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ancak ensefalit olarak tanımlanan beyin iltihabının temel nedeni virüslerdir. Ensefalitin bilinen en yaygın nedenleri arasında virüsler, parazitler, mantarlar ve bakteriler sıralanmaktadır. Herpes simleks virüsü (HSV), enterovirüsler, varisella zoster virüsü (su çiçeği virüsü), kabakulak virüsü, arbovirüsler, Epstein Barr (EBV), human immunodeficiency virüsü (HIV), kuduz virüsü, kızamık virüsü, kızamıkçık virüsü, influenza virüsü, parvovirüs B19 ve sitomegalovirüs (CMV) gibi virüsler ensefalit oluşumunda etkili rol oynayan virüslerdir.
BEYİN İLTİHABI (ENSEFALİT) BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Baş ağrısı
- Yüksek ateş
- Yorgunluk hissi
- Güçsüzlük
- Kas ve eklem ağrıları
Bebek ve Çocuklarda Görülen Belirtiler
- Vücutta sertlik
- Bulantı ve kusma
- Bebek kafatasının yumuşak bölgelerinde şişkinlik
- Sürekli ağlama
- İştahsızlık
- Çocuğu kucağa aldığında daha çok ağlama
Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler
- Şiddetli baş ağrısı
- Çift görme
- Nöbet geçirme
- Kişilik değişikliği
- Bilinç kaybı
- Yüksek ateş
- Kötü koku algısı
- Konuşma ve duyma ile ilgili sorunlar
- Kas zayıflığı
- Vücudun belirli bölgelerinde his kaybı