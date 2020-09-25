Beyhude ne demek, nedir? Beyhude TDK kelime anlamı!

Beyhude sözcüğünün merak edilen ifadelerden biri oldu. Kelime köken olarak Farsça'dan dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında beyhude, sıfat ve zarf olarak iki anlamda kullanılmaktadır. Beyhude ne demek?

BEYHUDE NE DEMEK?

Beyhude TDK resmi sitesinde yer almaktadır. Türkçede sıkça kullanılan bir kelimedir. Dilimize Farsça'dan geçmiştir.

Farsça'da olumsuzluk bildiren bі- ve hūde “fayda” ile bі-hūde kelimelerinden oluşmuştur.

- Yararsız,

- Anlamsız,

- Boşuna,

Bu gibi kelimelerin karşılığı olarak Beyhude kelimesi Türkçede değerlendirilmektedir. Bu kelimeye bir örnekle cevap vermek gerekirse;

‘’Beyhude münakaşalar olacağını anladı.’’ P. Safa

Bu cümlede anlatılmak istenen yapılacak olan tartışmanın boşa olduğunu ve gereksiz yere gerçekleşeceğinin dile getirilmesidir.